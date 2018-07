UCI fará anúncio oficial sobre Armstrong na segunda

A UCI recebeu um relatório de 200 páginas da USADA na semana passada e tem até o final do mês para decidir se ratifica a decisão da agência norte-americana e tira os sete títulos de Armstrong da Volta da França ou entra com uma apelação na Corte Arbitral do Esporte.

A USADA suspendeu Armstrong por todas a vida e disse que ele deveria perder seus títulos por causa do seu envolvimento no "mais sofisticado e profissional programa de dopagem que o esporte já viu".

Em um comunicado divulgado nesta sexta-feira, a UCI disse que o seu presidente, Pat McQuaid, vai se pronunciar em Genebra na próxima segunda-feira para "informar sobre a posição da UCI sobre a decisão da USADA sobre o caso Armstrong".

O relatório USADA já custou a Armstrong a perda do seus principais patrocinadores, incluindo Nike e Anheuser-Busch. O norte-americano também deixou na quarta-feira a presidência da sua fundação, a Livestrong.

Armstrong venceu a Volta da França entre 1999 e 2005. Diretor da prova, Christian Prudhomme está à espera de decisão da UCI antes de retirar o nome do norte-americano da relação de campeões. Ele já avisou, porém, que os sete títulos de Armstrong não serão repassados para outro ciclista, se a entidade ciclística retirar as suas conquistas.

A decisão de não distribuir as vitórias de Armstrong deixaria um buraco de sete anos na Volta da França e seria uma mudança na forma como a prova encarou situações semelhantes. Quando Alberto Contador perdeu seu titulo de 2010 por doping, Andy Schleck foi apontado como vencedor. Em 2006, Oscar Pereiro se tornou campeão após a desclassificação por doping do norte-americano Floyd Landis. A USADA concorda com a decisão dos organizadores, por considerar que o nível de doping era elevadíssimo durante a chamada era Armstrong.