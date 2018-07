UCI pune 4º ciclista casaque por doping em time de elite

A União Ciclística Internacional (UCI) anunciou a suspensão provisória de um quarto ciclista casaque que faz parte da Astana, uma das principais equipes profissionais da modalidade no mundo, por uso de doping. A entidade agora confirmou que Victor Okishev testou positivo para um esteroide anabolizante no Campeonato Asiático de Ciclismo deste ano, realizado em maio, no Casaquistão.

Único time asiático a ser reconhecido como de elite pela UCI, a Astana conta com o italiano Vincenzo Nibali, atual campeão da Volta da França, como um dos seus integrantes. Okishev, que compete por um pelotão de desenvolvimento da equipe, foi campeão da prova sub-23 do contrarrelógio deste último Campeonato Asiático de Ciclismo.

Recentemente, a UCI também suspendeu provisoriamente outros três ciclistas da Astana: os irmãos casaques Maxim e Valentin Iglinskiy, punidos por testarem positivo para EPO (hormônio sintético utilizado para produzir glóbulos vermelhos e ajudar na resistência), e Ilya Davidenok, outro ciclista do Casaquistão, por uso de esteroides.

No mês passado, após a revelação dos casos, a UCI pediu à sua comissão de licenças que revisasse o status da Astana por causa dos seguidos dopings. Agora, com o quarto caso confirmado, o risco de a equipe ter a sua licença cancelada aumenta ainda mais, sendo que neste ano apenas 18 times ganharam a licença de elite profissional no ciclismo de pista. A Astana é chefiada por Alexandre Vinokourov, atual campeão olímpico do ciclismo de estrada, que tem uma mancha de doping no seu passado.