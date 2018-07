Udinese e Juventus brigam pela liderança

A disputa pela liderança é o destaque dos confrontos de hoje válidos pela 16.ª rodada do Campeonato Italiano. Udinese e Juventus, com 30 pontos cada, vão a campo com desafios distintos. Enquanto o time de Údine, sensação da temporada até aqui, vai a Roma para enfrentar a Lazio (28 pontos), a equipe de Turim recebe o frágil Novara que, com 11, tem a fuga do rebaixamento como objetivo na competição.

Além da boa campanha no Italiano, o time da Udinese chega animado e cheio de confiança por causa da classificação à próxima fase da Liga Europa.

Outro ponto positivo é a boa fase do atacante Di Natale, autor do gol que garantiu o empate de 1 a 1 com o Celtic e a vaga para a etapa seguinte no torneio continental. O próximo adversário é o PAOK, da Grécia.

A Lazio, porém, passa por bom momento. Com os brasileiros Hernanes e André Dias em boa fase, os representantes da capital também brigam pelas primeiras posições. Entram dois pontos atrás da Udinese. Com uma vitória e a combinação de resultados, podem chegar à liderança.

A Juventus deve ter vida mais tranquila. Contra o vice-lanterna da competição, o técnico Antonio Conte deve poupar alguns jogadores.

Os próprios atletas, no entanto, destacam a importância de não perder o ritmo e intensidade de jogo. "O time não pode relaxar e tem de buscar a vitória, já que o quarto colocado está a apenas dois pontos da nossa equipe", observou o goleiro Buffon.

Aproximação. Outra partida importante na rodada é entre Napoli e Roma, no estádio San Paolo. O time da capital ocupa a zona intermediária, com 18 pontos, e o de Nápoles - que encara o Chelsea nas oitavas da Liga dos Campeões - tem 21 e tenta aproximar-se dos primeiros colocados. "Precisamos de uma sequência de bons resultados para nos aproximarmos dos primeiros colocados. Nossa equipe tem de estar na briga pelo título", analisou o atacante e ídolo romano, Francesco Totti.

A Inter de Milão tenta continuar sua recuperação diante do Cesena, fora de casa. Após ter amargado uma série de maus resultados nas primeiras partidas, que a levaram a ocupar lugares próximos do rebaixamento, o time de Milão, agora, aparece com 20 pontos e começando a sonhar com vagas nas competições europeias. Outros jogos de hoje: Parma x Lecce, Genoa x Bologna e Catania x Palermo,