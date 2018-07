Uefa abre processo de escolha da sede da Euro de 2020 A Uefa abriu nesta quarta-feira o processo de escolha da sede da Eurocopa de 2020 e disse que a decisão sobre o país que abrigará o torneio será tomada no final de 2013 ou no início de 2014. Secretário-geral da Uefa, Gianni Infantino, disse no final de dois dias de reuniões do comitê executivo, realizado em Istambul, que um convite será enviado às 53 federações filiadas destacando os critérios exigidos das candidaturas.