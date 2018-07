Uefa dá vitória à Itália na partida contra a Sérvia A Uefa declarou a Itália como vencedora do jogo contra a Sérvia, realizado no dia 12, que foi suspenso por causa da confusão provocada pelos torcedores sérvios. A entidade também aplicou multa aos dois países. A Itália terá de pagar cerca de R$ 237 mil pela falta de segurança no Estádio Luigi Ferraris. Já a Sérvia terá de desembolsar R$ 285 mil, além de ter de jogar com os portões fechados o próximo jogo em casa pelas Eliminatórias da Eurocopa. A partida será em março, contra a Irlanda do Norte.