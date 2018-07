UFC 147 será realizado no Engenhão, em junho O UFC 147 será realizado no Rio, dia23 de junho, no Engenhão. Para se chegar à capacidade de 80 mil espectadores, o gramado também deverá ser utilizado. As arquibancadas recebem 47 mil pessoas. Os ingressos serão vendidos em maio. O evento vai ter como luta principal a revanche entre o brasileiro Anderson Silva e o norte-americano Chael Sonnen. Em agosto de 2010, Anderson venceu, após apanhar grande parte da luta. Outra revanche vai reunir os brasileiros Vítor Belfort e Wanderlei Silva. Em 1997, Belfort venceu em 44 segundos. O terceiro destaque da noite vai ser a final do TUF.