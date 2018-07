UFC 155, em Las Vegas, já tem seus confrontos definidos

SÃO PAULO - Os organizadores do UFC já começaram a fazer barulho para sua edição 155, que terá como ponto alto a revanche entre Júnior Cigano e Cain Velásquez. Um pôster com essa luta foi fivulgado pela entidade que administra o evento. O confronto vale o cinturão dos pesos pesados, atualmente em poder do lutador brasileiro. O UFC 155 será o último desta temporada, e está marcado para o dia 29 de dezembro, no MGM Grand Arena, em Las Vegas, EUA.

Em novembro do ano passado, Cigano ganhou de Cain, em disputa no octógono montado em Anaheim, também nos EUA. O brasileiro venceu por nocáute técnico logo no primeiro round, quebrando uma série de vitórias de nove lutas do rival. Dessa forma, e com muita festa, Cigano ficou com o cinturão. Cain terá agora a chance re recuperá-lo. Os dois lutadores treinam sério para o embate.

Será a segunda vez que Cigano coloca o título em disputa. Em maio deste ano, ele enfrentou Frank Mir no UFC 146. Ganhou por nocáute técnico no segundo round, impondo boa sequência de socos no oponente, salvo pela arbitragem. A revanche era esperada. E já tem desafiante ao vencedor. Quem ficar em pé deste combate encara o holandês Alistair Overeem, em luta que será marcada no primeiro semestre de 2013.

O UFC 155 TERÁ AINDA OS SEGUINTES CONFRONTOS:

Phil Davis x Forrest Griffin

Tim Boetsch x Chris Weidman

Joe Lauzon x Gray Maynard

Alan Belcher x Yushin Okami

Chris Leben x Karlos Vemola

Brad Pickett x Eddie Wineland

Erik Koch x Ricardo Lamas

Phil de Fries x Matt Mitrione

Byron Bloodworth x Erik Perez