UFC 161 altera posições de brasileiros no ranking da competição

SÃO PAULO - Apesar de não contar com brasileiros, o UFC 161, disputado em Winnipeg no último final de semana, acabou alterando a posição de alguns lutadores do País no ranking da competição. Enquanto Glover Teixeira subiu para a terceira posição na categoria Meio-Pesado, Rodrigo Minotauro saiu dos Top 10 entre os Pesados.

Teixeira foi beneficiado pela derrota de Dan Henderson para Rashad Evans, na luta principal da noite. Com o resultado, o norte-americano caiu três posições, ocupando agora a sexta colocação. O ranking dos Meio-Pesados é liderado por outro brasileiro, Lyoto Machida, e tem ainda Rogério Minotouro em quinto, e Maurício Shogun na sétima colocação. O cinturão da categoria pertence ao norte-americano Jon Jones.

Já Minotauro acabou prejudicado pela vitória de Stipe Miocic sobre Roy Nelson. O resultado alçou o norte-americano à oitava colocação - ele não estava rankeado entre os dez até então. O ranking dessa categoria é liderado por Júnior Cigano, e tem ainda Fabrício Werdum em terceiro, e Antônio Pezão na quarta colocação.

O ranking do UFC é elaborado a partir de notas dadas por jornalistas do mundo inteiro, e é atualizado em até 36 horas a partir de cada evento. Só são considerados aptos a serem votados os lutadores ativos no UFC. Os campeões de cada categoria, incluindo os interinos, não aparecem no ranking por serem considerados os melhores nas respectivas categorias.