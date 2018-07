UFC confirma luta entre Belfort e Weidman para 6 de dezembro

Vitor Belfort volta ao octógono em 6 de dezembro, no UFC 181, em Las Vegas, e desafiará Chris Weidman pelo cinturão dos médios. O brasileiro reconquistou a permissão da Comissão Atlética de Nevada para competir na cidade.

Belfort estava suspenso por causa de um teste antidoping realizado em fevereiro, quando foram detectados níveis anormais de testosterona na amostra de urina. O lutador se defendeu ao dizer que faz reposição da substância por recomendação médica.

Os dois lutadores deveriam ter se enfrentado no primeiro semestre, mas com a saída de cena de Belfort, Lyoto Machida acabou conquistando o direito de enfrentar o americano. O brasileiro foi derrotado por decisão unânime.

Na quarta-feira, a entidade votou de maneira unânime para a reabilitação da licença de Belfort, com base em três condições: o brasileiro não poderia lutar antes de dezembro, teria de competir obrigatoriamente em Las Vegas e terá de se submeter a exames antidoping surpresa periódicos."Eu quero respeitar as regras do esporte. Farei qualquer coisa que me for pedido. Reconheço a autoridade do UFC e da Comissão", afirmou o brasileiro.

Weidman celebrou a confirmação do combate. "Estou muito feliz que o Vitor conseguiu a licença e fará exames randômicos de sangue e urina. Essa é a luta que eu queria!", escreveu no Twitter. O americano derrotou Anderson Silva por duas vezes, antes de vencer Machida, e está invicto há 12 lutas. Já Belfort, de 37 anos, vem de três nocautes consecutivos.