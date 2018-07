UFC fará sete eventos no Brasil e estádio do Palmeiras está na mira

Com previsão de realizar sete eventos no Brasil em 2015, o UFC avisou que fará dois em São Paulo e dois no Rio de Janeiro. Com isso, uma das edições paulista deve marcar a estreia do Allianz Parque, novo estádio do Palmeiras, na organização de lutas de MMA (Artes Marciais Mistas). A ideia é fazer um evento no primeiro semestre e um no segundo. Além da arena alviverde, disputam a chance de receber o show o Ginásio do Ibirapuera e o Ginásio José Corrêa, em Barueri.

O primeiro evento que será realizado no País é em Porto Alegre, no dia 22 de fevereiro, com a luta principal entre Antônio Pezão e Frank Mir, pelo peso pesado. Glover Teixeira faria a luta principal, mas se lesionou e teve de deixar o card, que contará com atrações como Edson Barboza, Cezar Mutante, William Patolino, Iuri Marajó, Santiago Ponzinibbio e Jéssica Andrade, entre outras. Já em 21 de março o UFC será no Maracanãzinho, no Rio, cidade que receberá dois eventos em 2015.

Além do Brasil, o UFC está apostando em novos mercados. Nos Estados Unidos, haverá lutas no Texas (em Dallas) e na Flórida. O Canadá também deve receber dois eventos no ano, com um evento em Montreal, em 25 de abril, e outro em 23 de agosto, em local ainda a ser confirmado. Outros países que estão na mira são Austrália, Escócia, Polônia, Holanda e Rússia. Já o México, que recebeu a disputa de cinturão do brasileiro Fabricio Werdum, terá eventos em Monterrey e na Cidade do México, com um possível duelo entre Werdum e Cain Velásquez.

BRASIL NO OCTÓGONO

Segundo o site MMA Fighting, o brasileiro Lyoto Machida deve enfrentar o norte-americano Luke Rockhold em Newark, no dia 18 de abril. O confronto entre dois lutadores que estão entre os cinco melhores do ranking do peso médio pode dar ao vitorioso a chance de disputa do cinturão da categoria.