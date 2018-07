UFC libera novo lote de ingressos para evento em Jaraguá do Sul

SÃO PAULO - Quem quiser assistir ao duelo entre Vitor Belfort e Luke Rockhold em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, no dia 18 de maio, ganhará mais uma chance, mas terá de correr.

Depois de os ingressos para três dos quatro setores disponíveis se esgotarem em menos de 24 horas, a organização do evento divulgou a venda de mais um lote a partir desta quinta-feira.

O valor da cadeira especial é R$ 400,00. Para quem não ligar de ter uma visão parcial do combate, o preço cai pela metade: R$ 200,00. Além disso, ainda há ingressos para o setor Octógono Premium.

Belfort volta a lutar depois de nocautear o inglês Michael Bisping no UFC São Paulo, em janeiro deste ano. Ronaldo Jacaré e Constantinos Philippou vão fazer a segunda luta principal da noite em Santa Catarina. Esta será a primeira vez que o sul do País recebe um evento do UFC.

SERVIÇO:

4003-5588

www.ticketsforfun.com.br

Confira as lutas do UFC Belfort x Rockhold:

Card Principal

Vitor Belfort x Luke Rockhold

Ronaldo "Jacaré" Souza x Constantinos Philippou

Rafael dos Anjos x Evan Dunham

Cezar "Mutante" Ferreira x CB Dollaway

Card Preliminar

Hacran Dias vs Nik Lentz

Francisco "Massaranduba" Trinaldo x Mike Rio

Marcos Vinícius "Vina" x Iuri Alcantâra

Gleison Tibau x John Cholish

Paulo Thiago x Lance Benoist

Fabio Maldonado x Roger Hollet

John Lineker x Azamat Gashimov

Jussier Formiga x Chris Cariaso

Lucas Martins x Jeremy Larsen