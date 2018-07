UFC pode retornar a São Paulo ainda neste ano

SÃO PAULO - Com ingressos esgotados e a presença de personalidades como o ator Bruno Gagliasso, o surfista Gabriel Medina e os lutadores Anderson Silva, Júnior Cigano e Rodrigo Minotauro, o UFC São Paulo foi realizado sem grandes problemas e a entidade já pensa em retornar à cidade em breve.

"Eu não descartaria voltar neste ano. Teremos uma reunião sobre isso na próxima semana", contou Marshall Zelaznik, diretor de desenvolvimento internacional do evento.

A previsão é realizar mais seis eventos no Brasil em 2013, número que saltará para dez em 2014. Várias cidades estão em negociações com o UFC, entre elas Rio de Janeiro, Porto Alegre, Fortaleza, Manaus, Brasília, Salvador e Curitiba, além de São Paulo. "Não temos ainda uma decisão de onde será o próximo, mas deve ser em maio", disse Zelaznik.

Realizar uma edição do UFC em São Paulo foi um verdadeiro desafio. Nos testes feitos no Ginásio do Ibirapuera, detectou-se que a estrutura do teto não suportaria o peso do sistema de iluminação. Então, uma equipe de engenharia pensou em uma solução alternativa, uma vez que existe um padrão de configuração das luzes que tem de ser seguido em qualquer lugar.

Apesar disso, Zelaznik comemorou o sucesso do evento paulistano. "Não houve problemas. Falamos da estrutura, mas tudo funcionou. Nossa equipe foi ótima. A cidade de São Paulo abriu os braços para nós."