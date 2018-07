UFC prepara confronto Belfort x Henderson para novembro, em Goiânia

SÃO PAULO - Vitor Belfort deverá enfrentar Dan Henderson em 9 de novembro, em Goiás, em edição do UFC no Goiânia Arena. De acordo com o UFC Tonight, programa oficial da franquia na TV americana, o acordo verbal entre os dois lutadores já foi feito, e a luta deverá ser anunciada em breve.

Belfort vem de duas vitórias consecutivas, nos nocautes sobre Michael Bisping em janeiro e sobre Luke Rockhold em maio, em duas lutas realizadas no Brasil - o brasileiro está impedido de lutar em Las Vegas por conta do tratamento que faz para reposição hormonal. Henderson, por sua vez, amarga dois insucessos, tendo perdido para Lyoto Machida e Rashad Evans, ambas por decisão dos juízes.

Se confirmada, a luta será pela categoria meio-pesado (até 93kg), já que Belfort anunciou que só voltará a lutar pelos meio-médios se for em duelo que define o cinturão da categoria - atualmente em poder do canadense George St-Pierre.

Vitor Belfort e Dan Henderson já se enfrentaram em 2006, em confronto válido pelo extinto Pride. À época, o americano venceu por decisão unânime dos juízes.