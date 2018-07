UFC: Promessa capixaba diz que só pensa em dar show quando luta

SÃO PAULO - O capixaba Erick Silva ganhou uma segunda chance no UFC, novamente no Rio. Ele assinou um contrato por três lutas e, logo na estreia, nocauteou Luis Beição no primeiro round. Tido por especialistas como uma das maiores promessas do País, ele vai enfrentar no sábado o também brasileiro Carlo Prater. Além de ser uma aposta de se tornar campeão, como Minotauro e Anderson Silva, ele ainda terá a chance de participar pela primeira vez do card principal. "Quando entro no octógono, é para dar show. Quero chamar a atenção do Dana White", disse, numa referência ao presidente do UFC.

O lutador começou a praticar jiu-jítsu aos 16 anos, deixando de lado o futebol. Foi tomando gosto pela nova modalidade e aos 20 anos fez seu primeiro combate no MMA (artes marciais mistas, da sigla em inglês). Passou a colecionar vitórias, ganhar experiência e se consolidou de vez como um promissor atleta no Jungle Fight, principal evento nacional.

O ex-lutador Wallid Ismail conheceu o rapaz e se tornou seu empresário. "Ele é considerado o sucessor do Anderson Silva, é uma promessa como o Neymar. Ele é completo, boa pinta, casado, tem filho... Tem uma vida regrada e talento absurdo", elogia.

Aos 27 anos, Erick possui um bom desempenho no chão, mas também é bom com os socos e chutes. Tem um cartel de 13 vitórias e apenas uma derrota e vai entrar sábado, no octógono, para tentar mais uma conquista. "Ele tem coração de lutador, este é o diferencial. Desta vez ele vai levar o prêmio de nocaute da noite", aposta Wallid.

Na sua primeira aparição no UFC, no Rio, Erick quase chegou lá, mas a quantia de US$ 100 mil ficou para Minotauro, que nocauteou Brendan Schaub. Agora o rapaz quer mais esta conquista.