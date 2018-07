UFC São Paulo terá treino aberto no Vale do Anhangabaú; veja a programação

SÃO PAULO - O UFC anunciou nesta sexta-feira a programação do evento que terá como atração principal a luta entre o brasileiro Vitor Belfort e o britânico Michael Bisping no dia 19 de janeiro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Além do show, um treino no Vale do Anhangabaú, no centro da capital paulista, promete empolgar os fãs na próxima quarta-feira (16), a partir das 10 horas.

Confira a programação completa do UFC São Paulo:

Quarta-feira, 16 de fevereiro

Treinos abertos

Vale do Anhangabaú

Parque Anhangabaú, s/n - Sé - São Paulo - SP

Participantes:

Vitor Belfort - Peso médio do UFC

Michael Bisping - Peso médio do UFC

Daniel Sarafian - Peso médio do UFC

C.B. Dollaway - Peso médio do UFC

Gabriel Gonzaga - Peso pesado do UFC

Ben Rothwell - Peso pesado do UFC

Godofredo Pepey - Peso pena do UFC

Milton Vieira - Peso pena do UFC

Detalhes:

10h -10h30: Michael Bisping & C.B. Dollaway

10h30 - 11h: Gabriel Gonzaga & Milton Vieira

11h -11h30: Daniel Sarafian & Ben Rothwell

11h30 - 12h: Vitor Belfort & Godofredo Pepey

Quinta-feira, 17 de janeiro

Coletiva de imprensa - fechada para o público

Local: Hotel Hilton Morumbi

Av. Nações Unidas, 12901 - Torre Leste, Brooklin Novo - São Paulo - SP

Salão: Morumbi

Horário: 13h às 14h

Participantes:

Vitor Belfort - Peso médio do UFC

Michael Bisping - Peso médio do UFC

Daniel Sarafian - Peso médio do UFC

C.B. Dollaway - Peso médio do UFC

Sexta-feira, 18 de janeiro

Pesagem

Local: Ginásio do Ibirapuera

Rua Manoel da Nóbrega, 1361 - Paraíso - São Paulo - SP.

Detalhes

12h30: Abertura dos portões para público

12h30 - 14h: Sessão de autógrafos com: Fabricio Werdum, Rodrigo "Minotauro", Renan Barão e Hugo "Wolverine" Viana

14h -15h: Q&A com Minotauro e Fabricio Werdum mediado pela repórter do UFC Paula Sack

16h - 16h30: Pesagem Oficial

Sábado, 19 de janeiro

Local: Ginásio do Ibirapuera

Rua Manoel da Nóbrega, 1361 - Paraíso - São Paulo - SP.

19h: Abertura dos portões para público

20h35: Primeira luta da noite

12h: Início do Card Principal

2h: Previsão de término do evento

2h30 Previsão de início da coletiva pós-evento