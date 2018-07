Ulsan aposta na força do ataque neste Mundual de Clubes

SÃO PAULO - O Ulsan Hyundai vai disputar o Mundial por ter conquistado pela primeira vez a Liga dos Campeões da Ásia, competição que vem sendo dominada pelos times sul-coreanos - o país esteve presente nas últimas quatro decisões. No dia 10 de dezembro, o Ulsan derrotou o Al-Ahli, da Arábia Saudita, por 3 a 0 - um dos gols da vitória foi marcado pelo brasileiro Rafinha.

No confronto das quartas de final, o Monterrey é o favorito, mas o Ulsan pode dar trabalho aos mexicanos. A equipe está embalada pelo título da Liga dos Campeões e uma de suas marcas é o estilo ofensivo implementado pelo treinador Kon Ho Kim, que, por sinal, está no comando do time sul-coreano desde 2008.

Quatro jogadores do Ulsan atuam na seleção da Coreia do Sul: os atacantes Lee Keunho e Kim Shinwook, o zagueiro Kwak Taehwi e o goleiro Kim Youngkwang. Na campanha do título da Liga dos Campeões, Rafinha marcou cinco dos 27 gols feitos pelo time sul-coreano.