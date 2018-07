Última invicta do Brasileirão, Chapecoense visita a Ponte Preta para entrar no G4 Única equipe invicta no Campeonato Brasileiro após seis rodadas, a Chapecoense visita a Ponte Preta neste sábado, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), com o objetivo de entrar para o G4 da competição.