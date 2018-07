Última rodada do ano tem quebra de recordes A última rodada de 2011 do NBB (Novo Basquete Brasil) foi de quebra de recordes. O Paulistano venceu o Brasília por 120 a 93 e obteve a maior pontuação em uma partida na história do NBB. À tarde, o Flamengo já quebrara a marca de pontos de diferença em um jogo - 62 - ao derrotar o Vila Velha por 103 a 41. Com os resultados da rodada do final de semana, o Pinheiros encerra 2011 na liderança da competição, com o Flamengo em 2.º, o Uberlândia, que superou Joinville por 83 a 76, em 3.º, e o Bauru em 4.º, depois da vitória sobre Araraquara por 92 a 81.