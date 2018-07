Última rodada tem risco de ''marmelada''

Isso significa dizer que a Argentina, atual terceira colocada do Grupo A, vai definir sua permanência na Copa, enfrentando a Costa Rica, depois de saber do resultado de Colômbia x Bolívia. O mesmo vai ocorrer nos Grupos B e C.

A Argentina teve todos os méritos para vencer com sobras o Mundial de 1986, evento estrelado por Diego Maradona. Redimiu-se ali, para muitos, da conquista da Copa de 1978, realizada em seu país e bastante contestada por causa de uma goleada por 6 a 0 sobre o Peru, num jogo que até hoje não foi bem explicado.

O time, na época dirigido por Cesar Luis Menotti, tinha de vencer por quatro gols de diferença. Chegou ao placar elástico em parte a falhas incríveis do goleiro Quiroga. Com aquele resultado, muito festejado pelo governo militar que comandava o país, a Argentina se classificou para as semifinais, eliminando o Brasil no saldo de gols.

Entre jornalistas argentinos há um consenso de que a seleção da casa tem obrigação de vencer a atual Copa América, principalmente por um aspecto: o de contar com o melhor jogador do mundo na atualidade, Lionel Messi, que teve atuação apagada nos dois empates da equipe, com Bolívia e Colômbia, e ainda não conquistou a simpatia de parte da torcida local.

A Argentina também já amarga vários anos distante de uma grande conquista. A última foi em 1993, na Copa América realizada no Equador, que contou pela primeira vez com 12 seleções, com o convite a Japão e Estados Unidos.

Antes, em 1987, a Argentina sediou o torneio e acabou eliminada de forma surpreendente pelo Uruguai na semifinal.