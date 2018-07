Último dia do Mundial de Natação tem Brasil em 4 finais

Entre os finalistas deste domingo, em três provas a classificação brasileira foi obtida ainda no sábado. Foi o caso de Fabíola Molina nos 50 metros costas, Flávia Delaroli nos 50 metros livre e de João Gomes Júnior e Felipe Lima, ambos nos 50 metros peito. Nas eliminatórias do dia, o Brasil só conseguiu avançar com a equipe do revezamento 4x100 metros medley, que fez o quarto melhor tempo com 3min27s49.

Nas eliminatórias da manhã deste domingo, a equipe brasileira contou com Daniel Ozerchowski (costas), João Gomes Júnior (peito), Kaio Márcio Almeida (borboleta) e Guilherme Roth (livre). Na final desta tarde, porém, o Brasil deve entrar com uma outra formação, com a presença de Guilherme Guido no costas e Felipe Lima no peito - Nicholas Santos também pode ser escalado, tanto no nado livre quanto no borboleta.

Também neste domingo, mais duas nadadoras brasileiras disputaram as eliminatórias em Istambul, sem conseguir vaga entre as oito finalistas de suas provas. Beatriz Travalon terminou em 31º lugar nos 200 metros peito, com 2min35s15. E Larissa Oliveira ficou apenas na 38ª colocação nos 200 metros livre, com 2min01s22.