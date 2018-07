Último em teste da Indy, Barrichello admite dificuldade Com o futuro indefinido após não ter o seu contrato renovado pela Williams na Fórmula 1, Rubens Barrichello realizou nova sessão de testes na Fórmula Indy, pela equipe KV, dessa vez no circuito misto de Infineon, em Sonoma, na Califórnia, nos Estados Unidos. O brasileiro, porém, enfrentou dificuldades de adaptação e registrou o pior tempo entre os seis pilotos que participaram da atividade no sábado.