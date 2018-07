Último lote de ingressos vai à venda hoje A Fifa coloca à venda a partir de hoje ? em postos autorizados na África do Sul e também pela internet ? a última remessa de bilhetes para a Copa. Estão disponíveis para todas as partidas. No total, havia ontem pela manhã 160.523 bilhetes para serem negociados. "A meta é atingir 97% ou 98% de vendas (do total de 2,88 milhões de bilhetes), o que corresponde a níveis da Copa da Alemanha"", disse o secretário-geral da Fifa, Geromé Valcke. Na sua visão, a Fifa conseguiu corrigir o erro de rota que atrapalhou as vendas até recentemente. A maior parte desses ingressos estavam em poder de parceiros e foram devolvidos. Há 4.423 para a abertura e 861 para a final.