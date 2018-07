Último teste antes da Libertadores

Mesmo tendo um jogo a menos que os rivais no Paulistão, o São Paulo pode dormir como líder da competição se fizer o dever de casa e bater o Linense hoje no Morumbi. Se conseguir a vitória, chega aos 19 pontos e ultrapassa em um a Ponte Preta, que recebe o São Bernardo amanhã e precisaria de um triunfo para não perder a ponta - o Tricolor levaria vantagem nas vitórias.

Embora o planejamento de Ney Franco seja manter o time entre os quatro primeiros colocados para garantir a vantagem de fazer os jogos da fase eliminatória em casa, é possível dizer que o time tem hoje uma missão talvez ainda mais importante do que assumir a liderança. O jogo será o último antes da partida contra The Strongest, pela Libertadores, e o Tricolor precisa se recuperar da derrota na estreia para o Atlético-MG.

A principal preocupação está na defesa, justamente um dos setores mais consistentes no ano passado e que foi fundamental para a equipe se recuperar no segundo semestre. Foram dez gols sofridos nos seis jogos em fevereiro, sangria que nem a tão pedida entrada de Rafael Toloi para atuar ao lado de Lúcio foi capaz de estancar - foram quatro tentos sofridos nos dois jogos com a dupla considerada ideal.

"É o grupo todo que vem tentando se acertar e estamos sofrendo alguns gols, mas a equipe está bem. É normal, é uma questão de tempo e foi da mesma forma que no ano passado quando nos acertamos no decorrer das competições", afirmou Toloi.

O time que estará em campo será praticamente o mesmo que venceu o São Caetano no ABC; a única mudança fica por conta da entrada de Wellington na vaga de Denilson, poupado pelo excesso de jogos. Ney Franco agora experimenta uma formação com um meio mais técnico e de maior capacidade de toque de bola. "Fica um time mais rápido e a posse de bola é melhor por serem jogadores de qualidade, são jogadores que sabem o que fazer com a bola", ponderou Douglas.

O maior problema no ABC foi a fragilidade na marcação no meio, mas a expectativa é que Wellington, que voltou a jogar bem no meio de semana, consiga proteger bem a defesa. "Nosso ataque está conseguindo fazer os gols, infelizmente tomamos, mas vamos trabalhar juntos", emendou o lateral.

Terceiro colocado com os mesmos 16 pontos do Tricolor, o Linense é encarado como um adversário capaz de complicar a vida do clube. "É uma equipe com jogadores experientes e bons valores. Não estão nessa posição por acaso", disse Toloi.