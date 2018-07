Últimos classificados podem sair hoje A cada ano ganha mais força o coro dos descontentes com a fórmula de disputa do Campeonato Paulista, que com sua fase de classificação de 19 rodadas é um convite ao desprazer. O fato de São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras terem obtido vaga nas quartas de final com a esperada antecedência deu mais força a esse coro, mas a penúltima rodada é importante para vários clubes do interior. Alguns brigam para ir ao mata-mata e outros para escapar do rebaixamento.