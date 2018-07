Um acadêmico que deu certo nas quatro linhas

Foram cinco anos de estudo para conquistar o diploma de bacharel e também da licenciatura, colocando-o apto a lecionar. Dali, o técnico construiu uma bem-sucedida carreira em categorias de base. Foram três anos como preparador-físico no sub-15 do Atlético-MG e mais dez como técnico em todas as faixas etárias do Cruzeiro. "Sempre falo que fiz a graduação e, depois, meu mestrado foi durante os anos em que trabalhei nas categorias de base."

O doutorado, brinca, acabou construído a partir de 2005, quando assumiu pela primeira vez um time profissional. Naquele ano, garantiu o título mineiro para o Ipatinga. O pós-doutorado, naturalmente, chegou com a ida para a seleção brasileira.