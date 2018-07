Um ano depois de escândalo, Suíça completa extradição de dirigentes da Fifa Um ano depois de promover um verdadeiro tsunami no mundo do futebol com a prisão de dirigentes esportivos em Zurique, a Justiça suíça finalmente completa a extradição de todos os envolvidos no maior escândalo de corrupção do futebol. Nesta quarta-feira, o nicaraguense Julio Rocha foi extraditado aos Estados Unidos, onde responderá por acusações de corrupção.