Entendi a reação popular, mas via naquela euforia uma inversão de valores. Clubes com a história do Flu deveriam comemorar apenas conquistas e não vexames evitados. Atitudes assim cabiam para agremiações nanicas. Um ano depois, a ordem natural das coisas no futebol está restabelecida e o tricolor carioca embala seus fãs com o prêmio que lhes é devido, com o segundo título na era moderna do Brasileiro.

O grito de alívio de 6 de dezembro de 2009 foi, talvez, o ponto de partida para a explosão de ontem no Engenhão lotado como jamais se viu em sua breve história. Grande parte dos atletas que quase naufragaram no torneio anterior compôs o elenco desta temporada. E ficaram gravados em sua memória os momentos de tensão, angústia, incertezas daqueles dias. Como foram impregnados também pela lembrança vibrante da sucessão de vitórias e empates - com algumas polêmicas - que resultou na salvação e desembocou no 1 a 0 diante do Guarani.

O novo campeão reúne profissionais que passaram aperto e precisavam do afago que só a faixa e a taça transmitem. Aos que estavam no barco oscilante de 2009, se juntaram veteranos em busca de reafirmação. Deco fez o caminho de volta para casa, depois de muitos invernos na Europa, Washington largou o São Paulo para reencontrar seu espaço, Emerson regressou de curta passagem pela Arábia. Cada um a sua maneira, com suas dores, limitações e dedicação, contribuiu para o fim do jejum de 26 anos. Dentro de campo, todos estiveram sob a regência de Conca, a alma tricolor.

Do lado de fora, a batuta ficou por conta de Muricy Ramalho. O treinador mais vitorioso da década na Série A levou duas chacoalhadas, ao ser dispensado de São Paulo e Palmeiras em menos de um ano. Saiu por baixo e parecia ter rompido o encanto do tri obtido em 2006/07/08. Dava a impressão de que cairia na vala comum de outros nomes outrora badalados e agora a caminho do ocaso.

Muricy encarou os riscos de assumir um time em que existia relação no mínimo singular entre diretoria e patrocinador. Uma parceria com atritos frequentes. Pois lá foi o técnico ranheta e de linguagem nada rebuscada pegar o touro a unha. Sem inventar, abaixou a poeira, ajustou as peças e fez a equipe liderar a maior parte do campeonato. O abalo veio quatro rodadas atrás, no empate de 1 a 1 com o Goiás, em casa - tropeço que permitiu ao Corinthians saltar à frente. Após o sustos, tudo voltou a encaixar-se com as vitórias contra os desinteressadíssimos São Paulo e Palmeiras, até culminar no placar de ontem.

O Fluminense não fez uma exibição de gala na rodada de encerramento; jogou para o gasto e o suficiente para ver premiada sua campanha. Assim como o Cruzeiro, que suou, mas bateu o Palmeiras por 2 a 1 de virada e assegurou o prêmio de consolação de tornar-se vice-campeão. O Corinthians enroscou-se no desânimo e emperrou no 1 a 1 em Goiânia.

Não sei se foram despachadas malas para os campos onde havia decisão - nem me interessa hoje essa questão obscura. Importa que polêmicas não roubaram a cena no ato final. Jogadores de Guarani, Goiás e Palmeiras que entraram em campo se esforçaram - num gesto de dignidade. Os árbitros não provocaram lambanças.

Muitos torcem o nariz para o Brasileiro, sempre com a ladainha de que o nível técnico é baixo. Ok, poderia ser melhor, mas não se pode negar-lhe o mérito de ter emoção de sobra. O Flu merece deslumbrar-se com o título. Cruzeiro e Corinthians, porém, não devem lamentar além da conta, pois também foram guerreiros. Faço uma reverência para esse trio que cruzou emparelhado a linha de chegada.