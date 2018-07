Um bate-papo para descontrair

Oriente

Tite fala muito. Já era madrugada de segunda-feira aqui em Nagoya e o treinador ainda conversava com alguns jornalistas em uma sala ao lado do restaurante do hotel em que estamos hospedados.

O papo era informal. Após ver, debaixo de neve, a vitória do Al Ahly sobre o Sanfrecce Hiroshima, Tite já havia concedido as formais entrevistas às redes de televisão, rádio, jornais e sites e falado muito sobre o time egípcio.

Depois, só quis bater papo. Contou piada, casos antigos, histórias. Quando alguém tentava pegá-lo desprevenido e fazia alguma pergunta que poderia colocá-lo em uma saia justa, saía pela tangente.

A impressão era de que Tite queria fugir, ao menos por alguns instantes, do ambiente de enorme pressão que o cerca às vésperas da estreia em uma competição com o peso que tem o Mundial. E escolheu os jornalistas para descontrair, relaxar.

Mas, por mais que o treinador tente disfarçar, ele está uma pilha de nervos. A adrenalina está nas alturas, afinal está nas suas mãos o grupo que carrega o sonho de 30 milhões de torcedores.

Nem mesmo a presença da esposa, dos filhos e do irmão aqui no Japão o aliviam. Isso, no entanto, não impede que a cada palavra ele transmita muita confiança. Não só para o jogo de amanhã, mas principalmente para o de domingo, dia da grande decisão da sua vida.