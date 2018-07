Um cara decente

Por isso, me sinto à vontade para afirmar que Marcos entra na categoria dos sujeitos especiais, incomuns, originais, num meio em que não faltam mentes estreitas, chavões e cinismo. Deu a cara para bater, quando outros se escondiam na insegurança ou na covardia. Nos momentos de alegria ou de crise, soltou o verbo, em linguagem direta, clara e sem um pingo de rebuscamento, enquanto colegas preferiam sair pela tangente e apelar para o arsenal de frases feitas e inócuas. Não temeu dirigentes; ao contrário, foi temido por eles.

Marcos cativou torcedores do Palmeiras com defesas fantásticas e com a lealdade com que se comportou durante toda a carreira. Já faz tempo que entrou na galeria dos grandes que vestiram a camisa alviverde. Não há exagero de colocá-lo ao lado Oberdan Cattani, Valdir de Moraes, Picasso, Leão, Velloso, para ficar apenas em antecessores no gol. Não é injusto alinhá-lo com astros do quilate de Ministrinho, Lima, Jair da Rosa, Djalma Santos, Servílio, Julinho, Vavá, Evair, César Maluco, Dudu, Luis Pereira, Leivinha e dezenas de outros.

Assim como não é disparate pleitear para o maior ídolo palestrino dos últimos 30 anos um busto, honraria reservada até hoje apenas para Junqueira, Valdemar Fiúme e o divino Ademir da Guia. O novo Palestra Itália, que surge no emaranhado de prédios e shoppings na Água Branca, é vistoso. Mas ficará ainda mais belo no dia em que inaugurarem uma estátua para o único jogador na história quase centenária do clube que mereceu o apelido de "São", pelas proezas realizadas dentro de campo.

Pois esse boleiro singular se despede oficialmente do futebol na terça-feira, numa festa programada para o Pacaembu. Marcos pendurou as luvas no final de 2011,ao constatar enfim que não conseguiria mais vencer a luta contra as dores, "generalizadas como ele diz", e as contusões. Como passava mais tempo dando trabalho para os médicos e os fisioterapeutas, percebeu que era chegada a hora de curtir a vida como "civil".

Maturou durante a temporada a ideia de uma saideira marcante, um evento em que pudesse reunir amigos e receber a homenagem dos fãs, daqueles para os quais proporcionou tantos episódios emocionantes. Marcos não deixou passar batida a efeméride, nem ficou à espera da boa vontade da cartolagem, lerda para render-se aos verdadeiros donos da bola.

Por isso, a cerimônia, justa e adequada, para fechar o ano esportivo no Brasil. Uma chance de quem gosta de futebol fazer reverência a um jogador que se identificou com um clube, mas que é admirado e respeitado pelos rivais. Você lembra de ter visto corintianos, são-paulinos, santistas ou sei lá quem mais vaiarem Marcos? A sabedoria que vem das arquibancadas reconhece os ídolos de fato.

O jogo em si pouco importa. Mas, para não fazer feio, Marcos treinou e, numa entrevista no meio da semana, disse que só deseja ser reconhecido como "um cara decente que passou pelo futebol". E assim será.