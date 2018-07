Um dérbi com clima de decisão em Manchester

O jogo vale pela 16.ª das 38 rodadas do Campeonato Inglês, mas tanto o técnico do anfitrião Manchester City quanto o do Manchester United o consideram fundamental na luta pelo título. Alex Ferguson, o comandante do United (que lidera com três pontos de vantagem sobre o rival), vai mais longe e diz que será o confronto entre os dois únicos candidatos a levantar a taça.

"Pela diferença que temos sobre as outras equipes, não acredito que o título vá fugir de um time de Manchester."

Na temporada passada, a dupla já dominou o campeonato e o City foi campeão por ter melhor saldo de gols (64 a 56) - o Arsenal ficou em terceiro lugar a 19 pontos de distância. O time azul venceu os dois dérbis e isso fez a diferença. "O resultado daqueles confrontos pesou muito na definição do título, especialmente aquele 6 a 1 que levamos em casa. Essa goleada deu a eles uma grande vantagem no saldo de gols", disse Alex Ferguson.

Seu colega Roberto Mancini aponta o United como favorito hoje e diz que seu time entrará em campo sob pressão. "Eles têm três pontos a mais, por isso podem até perder. Nós não podemos errar, porque ficar a seis pontos de um time acostumado a ser campeão como o United complicará muito a nossa vida."

Conquistar o bicampeonato passou a ser a meta do City na temporada depois que a equipe naufragou fragorosamente na Copa dos Campeões. Pelo segundo ano seguido o time foi eliminado na primeira fase e, como ficou em quarto em seu grupo, não vai disputar nem a Liga Europa (o terceiro colocado de cada chave entrará na próxima fase dessa competição).

Itália. Inter e Napoli se enfrentam hoje em Milão no principal jogo da rodada. A equipe da casa tem 31 pontos e está a quatro da líder Juventus, e os visitantes estão com dois pontos a mais.

"Vamos a Milão sem medo e para vencer. Queremos mostrar que somos os principais adversários da Juventus na luta pelo título", disse Pandev, atacante do Napoli. A dúvida do técnico Walter Mazzarri é o meia eslovaco Hamsik, gripado.

A Inter ainda não venceu no campeonato depois que quebrou a invencibilidade da Juventus ganhando por 3 a 1 em Turim. Foram dois empates em casa e uma derrota como visitante.

A Juventus visitará o Palermo e terá como grande novidade a volta do técnico Antonio Conte ao banco. Em agosto, ele foi suspenso por dez meses sob a acusação de ter participado de um esquema de manipulação de resultados quando estava no Siena, mas a pena foi reduzida para quatro e expirou ontem. Ele vinha acompanhando os jogos nas tribunas ou em cabines, e na beira do campo quem dava as orientações era seu auxiliar, Angelo Alessio.

Ontem, a Roma, em casa, fez 4 a 2 na Fiorentina.

Espanha. O líder Barcelona contará com Messi no jogo de hoje contra o Betis, em Sevilha. O craque se recuperou da lesão de joelho que sofreu contra o Benfica, pela Copa dos Campeões, no meio da semana. É possível, no entanto, que ele fique no banco. Messi tem 84 gols no ano e só precisa de mais um para igualar o recorde de Gerd Müller, estabelecido em 1972.

Ontem, o Real Madrid venceu o Valladolid por 3 a 2, de virada, e ficou a oito pontos do Barça.