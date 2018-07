Um encontro histórico no Ginásio do Ibirapuera

Apenas dois brasileiros conseguiram vencer um Grand Slam no individual, Maria Esther Bueno e Gustavo Kuerten. E ontem eles se encontraram com o maior vitorioso no masculino neste tipo de torneio da história, Roger Federer, considerado o melhor de todos os tempos. No total, os detentores de 27 títulos de Grand Slam bateram bola na quadra do Ginásio do Ibirapuera, onde está sendo realizado o Gillette Federer Tour. "Eu fui a número um da América Latina no século 20", conta Maria Esther, que presenteou Federer com um quadro de uma foto dela em 1962.

Na troca de elogios, ganhou do suíço uma raquete autografada. "Ele é um dos grandes nomes do tênis. O Roger e o Guga são dois exemplos para o mundo inteiro, o que fizeram foi fantástico", disse a ex-tenista, que pratica o esporte três vezes por semana e que tem no currículo três vitórias em Wimbledon e quatro no US Open, todas em simples - nas duplas, tem 11 conquistas de Grand Slam.

Maria Esther e Guga pertencem a gerações diferentes. O catarinense ganhou três vezes o Roland Garros, mas tem boa lembrança do ano de 2004, quando perdeu nas quartas para David Nalbandian. Na terceira rodada daquela edição, ele superou Roger Federer por 3 a 0. "Acho que foi minha última grande lembrança dentro das quadras, em 2004, no Roland Garros. Depois, tive grandes dificuldades na carreira", afirma Guga, que venceu Federer ainda no Masters de Indian Wells, em 2003. "Estou com um placar de duas vitórias e uma derrota diante do Federer, acho que está bom. São poucos que têm um retrospecto favorável contra ele, então melhor não enfrentá-lo mais", completa, rindo.

Federer, porém, espera enfrentar novamente Guga, em uma eventual exibição no futuro. "Estava esperando jogar contra Guga agora, mas aí fui informado de que jogaria contra Bellucci. Vou voltar ao Brasil para jogar com Guga", promete o suíço, que admite ter subestimado o brasileiro em Roland Garros. "Acho que, de certa forma, subestimei Guga por causa dos problemas dele no quadril. Ele ainda estava cansado. Mas um campeão deste calibre nunca joga em nível baixo", relembra. "Fiquei decepcionado por perder, claro. Mas se tivesse de perder de novo em Paris, que fosse para o Guga."

Guga, claro, também tem enorme respeito pelo suíço e o considera um dos melhores de todos os tempos. "É difícil comparar as gerações, mas se fosse escolher dois tenistas, o Federer estaria entre eles. Eu vejo a importância de tê-lo aqui no Brasil, ele não é só o melhor no tênis, mas o melhor na história do esporte, exemplo de conduta e caráter. São 15 anos de carreira irretocável. Claro que a vinda dele não vai salvar o tênis brasileiro, mas é estímulo enorme. É memorável tê-lo aqui."

Federer retribui os elogios e tem perfeita noção da importância de Guga para o esporte no Brasil e para o tênis mundial. "Ele era um dos jogadores mais honestos, populares e simpáticos do circuito, estava sempre sorrindo. E também tinha um jogo interessante, vestia roupas coloridas e ainda por cima tinha sucesso. É um grande herói", enumera.

Sharapova vence. Ontem, no Ibirapuera, Maria Sharapova venceu Caroline Wozniacki por 6/2 e 7/6. Thomaz Bellucci, que no dia anterior havia batido Roger Federer, caiu diante de Jô-Wilfried Tsonga por duplo 6/2.