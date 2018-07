Um fenômeno, ao extremo, do futebol

Os dois, junto com o Santo André, são fenômenos recentes do futebol. Times que subitamente aparecem, organizados de cima para baixo, e chegam às primeiras posições quase do dia para a noite. O Grêmio Prudente, no entanto, leva esse fenômeno às suas consequências extremas. Era até outro dia Grêmio Barueri. Ninguém torcia por ele, porque Barueri, como São Caetano e Santo André, é São Paulo e predominam entre os torcedores desses lugares os grandes do futebol paulista.

Por alguma razão, ou talvez na falta de qualquer razão, essa equipe se mudou para Presidente Prudente, onde, supunha eu, ninguém torcia por ela. Na cidade de Prudente, apesar da distância de São Paulo, devem predominar os costumeiros times grandes. Além do mais, Prudente já foi um centro importante do futebol paulista com o Corinthians local e também com a Prudentina. Esses clubes provavelmente desapareceram, mas devem restar ainda alguns torcedores.

Torcedor de verdade? Quem sobra para torcer pelo Grêmio, que chegou à cidade ontem? Quem sobra para comprar camisas do time, que naturalmente já estão à venda em Presidente Prudente, e vão custar "em torno de R$ 130?" Por meio do jornal, soube que os comerciantes de camisa estão bastante satisfeitos com as vendas e já comemoram, embora tenha acontecido um "cochilo na entrega e deixamos de ganhar dinheiro", no dizer de outro comerciante.

Na quarta-feira, quando acabou o jogo, vi alguns torcedores pulando e comemorando nas arquibancadas a classificação do time.

A televisão, me parece, exagerou o número deles, mas, de qualquer maneira, quem seriam aquelas pessoas, que enfrentaram talvez a chuva e o frio para ver o Grêmio Barueri, digo, Grêmio Prudente? Torcedores desde quando? Certamente não há mais de dois meses. Entretanto comemoravam. Não sei se foi meu pessimismo habitual, ou uma desconfiança constante nessa tal "sociedade do espetáculo", o fato é que me pareceram mais figurantes contratados, como se faz nos filmes ou nas novelas. Gente que é paga para representar. Não sei. Talvez esteja sendo injusto com torcedores fanáticos e apaixonados do Grêmio de Prudente. Mas o diabo é que, infelizmente, não acredito em amor à primeira vista.

Pra não dizer que só vejo o mal em tudo, na mesma quarta-feira, vi cenas que, essas sim, me pareceram absolutamente verdadeiras.

Cena real. Num Canindé quase sem público, depois da virada contra a Portuguesa, Juninho Paulista, campeão de várias coisas, até mesmo do mundo, ainda no gramado, caiu num choro real, verdadeiro e definitivamente comovente. No fim de uma bela carreira, esse jogador acostumado ao melhor do futebol e também ao pior, que enfrentou valentemente e sem queixas contusões das mais diversas, perdeu o controle e chorou de alegria, comemorando não um grande título, mas ter livrado seu clube do rebaixamento. Finalmente vi uma cena real e redentora, que me fez pensar como as coisas estão ficando embaralhadas.

Às vezes, os verdadeiros torcedores parecem estar dentro do campo, enquanto nas arquibancadas ficam os profissionais.