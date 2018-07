Um Fla-Flu sem as principais estrelas

RIO

Flamengo e Fluminense fizeram um dos grandes jogos no ano pelo Campeonato Carioca, com vitória por 5 a 3 do time rubro-Negro. Hoje, as equipes voltam a se enfrentar em momento delicado e com grande risco de entrar no Maracanã, às 19h30, sem suas principais estrelas. Adriano está de malas prontas para a Roma, enquanto Fred se queixa de dores na coxa direita e é dúvida.

"O Fred se concentra normalmente e vamos levar essa dúvida para o vestiário", avisou o técnico Muricy Ramalho, que soma apenas um triunfo no comando do time em cinco jogos.

No Flamengo, a ausência de Adriano não é o único problema. O volante Willians está fora do jogo por ter fraturado a mão direita. Só volta após a Copa. Michael, com dores no joelho direito, também pode ser desfalque.

Favoritos sob pressão. Antes de o Brasileiro começar, todos colocavam Cruzeiro e Grêmio entre os favoritos. Os times têm elencos fortes e boas chances de brigar pela título, mas, no momento, buscam apenas um recomeço na temporada após eliminações na Libertadores e Copa do Brasil, respectivamente.

Os mineiros vêm de quatro jogos sem vencer ? contando as duas derrotas para o São Paulo na Libertadores ? e entram pressionados no Mineirão, diante do Botafogo. "Qualquer resultado que não seja uma vitória é uma tragédia", disse Thiago Ribeiro.

A situação do Grêmio é mais delicada. O time vem de três derrotas seguidas, 12 gols sofridos nos últimos quatro jogos e soma apenas um ponto, na 18.ª colocação. Para piorar, jogará sem quatro titulares diante do invicto Avaí, no Estádio Olímpico: Mário Fernandes, Neuton, Douglas e Borges. No Barradão, às 19h30, o Vitória recebe o Atlético-MG.