Um gol de Klose castigou a Inter no finalzinho do clássico

A Lazio confirmou sua boa fase (não perde há oito partidas) e derrotou a Inter por 1 a 0 ontem em Roma. Com isso se igualou ao Napoli com 33 pontos e impediu a Inter (34) de colocar pressão na líder Juventus, que tem 38 e hoje receberá a Atalanta em Turim.

O time da casa mandou no primeiro tempo, mas sem criar grandes chances. A Inter melhorou no segundo depois que o atacante Palacio entrou no lugar do volante Cambiasso aos 15 minutos, e por pouco não saiu na frente. Guarín e Cassano acertaram a trave, e o goleiro Marchetti ainda fez grandes defesas.

O castigo veio aos 37 minutos, quando Klose marcou com um belo chute cruzado. Foi o décimo gol do atacante alemão no campeonato.

Milan animado. Os primeiros meses da temporada foram deprimentes para o Milan. Morrendo de saudades de Ibrahimovic e Thiago Silva, que foram despachados para o Paris Saint-Germain, o time amargava um resultado ruim atrás do outro e o técnico Massimiliano Allegri estava à beira da demissão. Como no futebol tudo muda muito rapidamente, o time se vê agora envolvido por um clima de esperança. E a razão é bastante simples: começou a ganhar.

Hoje o Milan vai tentar no jogo contra o Pescara, em casa, obter a sua quarta vitória consecutiva no campeonato. Não deverá ser tarefa das mais complicadas, já que o adversário é um dos últimos colocados.

E o clima de otimismo contagiou também o presidente Silvio Berlusconi, que já fala em contratar jogadores no mês que vem, quando a janela de transferências na Europa voltará a ser aberta. "Vamos trazer três ou quatro jogadores."

Inglaterra. O Manchester United ganhou sem problemas do Sunderland por 3 a 1 e se manteve com seis pontos de vantagem sobre o Manchester City - que bateu o Newcastle fora de casa pelo mesmo placar.

Van Persie, Cleverley e Rooney marcaram os gols do líder - que chegou a 42 pontos. Para o City, anotaram Agüero, Javi Garcia e Yaya Touré.