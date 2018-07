Um jogo diferente

Independentemente da inanição criativa dos torneios domésticos, não dá para ostentar ar indiferente quando se trata de Corinthians x Palmeiras. Sei que, para a moçada destes tempos cibernéticos, o duelo entre Corinthians e São Paulo ganhou importância significativa. Fama justificada, por aquilo que os dois times têm conquistado nas últimas décadas. Mas, como sou da época da tevê em branco e preto, da máquina de escrever, de chamar os mais velhos de "senhor" e de levantar-se pé assim que o professor entrava na sala de aula, fico numa tremenda expectativa ao se aproximar o dérbi paulista.

("Eu também, eu também!", responde aqui do lado o Nilson Pasquinelli, diagramador do Estadão muito mais novo do que eu e que, mesmo assim, não troca um Palmeiras x Corinthians por nenhum outro jogo no mundo. O Nilsão não vale muito como exemplo, porque para o sangue verde dele só existem o Palestra e quem jogar contra o Timão.)

Trata-se de jogo diferente, com folclore e mitologia particulares, acompanha as modificações da cidade de São Paulo na maior parte do século passado. Tem a ver com a trajetória dos imigrantes italianos e com a classe operária. Foi assunto de literatura (se puder, leia o conto "Corinthians 2, Palestra 1", de António de Alcântara Machado, em Novelas Paulistanas), de música, de cinema ("Dona, a senhora não sabe o que é um Palmeiras x Corinthians", diz Lima Duarte, 'técnico' do Palmeiras, em um dos episódios de Boleiros, do nosso Ugo Giorgetti). Mereceu teses acadêmicas.

Importa pouco o motivo pelos quais os dois se encontram. Tanto faz se é Libertadores, Paulistão, Brasileiro, Copa do Brasil, amistoso. Para muitos milhões de corintianos e palestrinos equivale a final de Mundial. Que Barcelona, que nada! Que Manchester United, o quê! Um dos prazeres da vida é ganhar o clássico. Pergunte a um Fiel se ele esquece das embaixadinhas do Edílson na decisão do Paulista de 1999 e a confusão que arrumou com a turma verde? Veja se um palmeirense não se emociona ao recordar Marcos voando na bola chutada por Marcelinho Carioca nos pênaltis da Libertadores de 2000? Lances de antologia, momentos eternos.

Por isso, Felipão e Tite não baixam a guarda para o jogo desta tarde, que tem o Pacaembu como palco. E Palmeiras x Corinthians que se preze tem de ser no venerando e insuperável "Paulo Machado de Carvalho". Os treinadores mandam a campo o que têm de melhor, sem esse papo de cansaço ou rodízio. Eles optam por força máxima por respeito à história do confronto e por entenderem o quanto significa a vitória. Não se joga a liderança, não está em evidência o duelo entre melhor ataque e a defesa menos vazada. Não conta muito a bela invencibilidade alviverde. Tudo isso é bacana, mas não fundamental.

O dérbi tem fascínio próprio, é mágico. Podem os dois times entrar com um bando de pernas de pau que ainda assim vão cativar. O encanto da mistura de verde, branco e preto é inexplicável. Só palmeirenses e corintianos conseguem senti-lo.