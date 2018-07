Um jogo especial para Lionel Messi

O líder Barcelona tem hoje a chance de aumentar seu recorde de pontos no Campeonato Espanhol. Com dez vitórias e um empate em 11 rodadas, o time recebe o Zaragoza - que tem 16 pontos a menos e está na 11ª posição.

Messi tem dois bons motivos para entrar em campo com apetite para balançar a rede: fazer seu primeiro gol no Camp Nou em homenagem ao filho Thiago, que nasceu dia 2, e celebrar os nove anos de sua estreia na equipe principal do Barça. Isso aconteceu dia 16 de novembro de 2003, num amistoso em Portugal contra o Porto - que era dirigido por José Mourinho.

O craque é o artilheiro do campeonato com 15 gols, e deverá ter Pedro e Villa como companheiros na frente. O poder de fogo do ataque tem sido a garantia do time, que vem sofrendo muitos gols - já foram 14 em 11 jogos (apenas a sétima melhor defesa da competição, ao passo que o ataque é disparado o melhor com 36).

O técnico Tito Vilanova terá hoje um reforço importante para tentar estancar a sangria de gols sofridos. O capitão Puyol está recuperado de uma luxação no cotovelo esquerdo e foi convocado pela primeira vez em 50 dias. O treinador não anunciou se ele já será titular ou começará no banco.

O drama do Barça tem sido as bolas aéreas, exatamente o ponto forte do Zaragoza. "É um time que faz muitos gols de bola parada, e Hélder Postiga é perigoso nas cabeçadas", disse Vilanova.

O Real Madrid, que tem 23 pontos, também entrará em campo hoje. Seu adversário será o Athletic de Bilbao, que perdeu os sete últimos jogos que disputou no Santiago Bernabéu.

O técnico José Mourinho, como costuma fazer quando está irritado ou contrariado com alguma coisa, mandou seu auxiliar Aitor Karanka para a entrevista coletiva de ontem.

O que se comenta é que ele não engoliu ter perdido para Pep Guardiola o prêmio de melhor treinador do último campeonato mesmo tendo levado o Real ao título.

Dérbi. O clássico do norte de Londres entre Arsenal e Tottenham é o destaque de hoje na Inglaterra. As duas equipes tentam subir na classificação - o Arsenal está em oitavo com 16 pontos e o Tottenham é sétimo com 17, bem distantes do líder Manchester United (27 pontos).