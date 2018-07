Um livro para louvar uma seleção inesquecível

Trinta anos depois de uma das mais dolorosas derrotas do futebol brasileiro - quase tão sentida quanto o "Maracanazo" de 1950 -, um dos personagens centrais daquele Brasil 2 x 3 Itália em Barcelona resolveu escrever um livro sobre o Mundial disputado na Espanha. E ontem Paulo Roberto Falcão lançou em São Paulo Brasil 82: o time que perdeu a Copa e conquistou o mundo.

Mais do que tentar explicar a queda diante da Azzurra, a obra (Editora AGE, 120 páginas, R$ 29) é um tributo a uma equipe excepcional. Estão lá os depoimentos dos brasileiros que participaram do confronto (exceto Sócrates, que já tinha morrido quando o livro começou a ser escrito), mas Falcão se nega a considerar aquele time como perdedor. "Ganhamos o reconhecimento do mundo para o nosso futebol bonito."

Em suas andanças pelo Brasil e pelo mundo, Falcão diz que até hoje muita gente lhe pergunta sobre aquela seleção e não se conforma com a derrota para a Itália. E esse grande interesse por um time que brilhou 30 anos atrás o encorajou a escrever o livro. "Não chegamos nem às semifinais e somos lembrados com saudade até hoje. Isso mostra como aquela equipe foi marcante."

A crítica mais comum que os apologistas do futebol de resultados fazem à criação de Telê Santana é que o time deveria ter jogado mais fechado contra a Itália porque só precisava do empate. Falcão não só discorda, como mostra-se orgulhoso de a equipe ter sido fiel aos seus princípios.

"Se aquele time tivesse entrado recuado para jogar pelo empate este livro não existiria. Só ficamos na memória e no coração do torcedor porque jogamos sempre para a frente. O Barcelona é uma grande equipe, mas se você trocar o Xavi e o Iniesta por dois marcadores não será mais o Barcelona encantador que é."

Para Falcão, é um deleite ver o Barça e a Espanha. "São times com muita qualidade para sair jogando, como o Brasil de 82. O desafio de um treinador deve ser montar um time que ganhe jogando bem porque só ficam na história os que jogam bem."

E dá para comparar o Barcelona de hoje com aquela seleção de Telê? "Nós chegávamos mais rapidamente ao gol, eles fazem a bola andar mais. No meu conceito de futebol, são dois times que servem de referência."

Falcão também cita a Holanda de 74 como exemplo do futebol que gosta de ver, e só se lembra do Santos do primeiro semestre de 2010 como time brasileiro que teve prazer de acompanhar nos últimos anos.

"É muito mais fácil defender do que atacar. Por isso é tão difícil imitar essas grandes equipes. Além disso é preciso contar com jogadores inteligentes e de muita qualidade técnica."

Sem material humano não dá para fazer milagre e, por isso, Falcão não acha justo exigir que todos os times tentem jogar como o Barcelona. Nem a seleção brasileira deve ser cobrada a fazer isso. "Acho que o gosto popular é importante e que seria ótimo respeitar a tradição brasileira, mas cada treinador tem as suas ideias e procura os jogadores que se adaptem a elas."

E por falar em treinador, ele criticou a CBF pela demissão de Mano Menezes.

"Gosto muito do trabalho que ele estava fazendo. O Felipão tem uma capacidade extraordinária, mas eu teria mantido o Mano."