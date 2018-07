Um mundial com bom astral A tendência é de um jogo atrevido e de boa técnica coletiva. Isto se traduz em bom número de gols e em partidas interessantes. O calor, que anunciava jogos tediosos, não condicionou a qualidade de partidas tão esperadas como Holanda-Espanha, Itália-Inglaterra ou Alemanha-Portugal, todas cheias de atrativos à sua maneira. Salvo Cristiano Ronaldo, as figuras de quem se esperava algo já entraram no cenário do Mundial. A Neymar, Van Persie, Benzema e Müller não lhes bastou um gol. Quanto a Messi, foi lenda dentro de outra, a do Maracanã, e seu gol foi digno desse encontro mitológico.