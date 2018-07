Um oásis para os jogadores da América do Sul

O lateral-direito paraguaio Piris é um exemplo. Quando jogava pelo Cerro Porteño seu salário não chegava aos R$ 10 mil. Hoje, no São Paulo, recebe, aproximadamente, oito vezes mais.

O atacante argentino Hernán Barcos destacou-se na LDU, do Equador, e chegou ao Parque Antártica com salário típico de grande estrela. Comenta-se no clube que o valor pode chegar a US$ 280 mil (R$ 490 mil).

Antes de Neymar estourar como craque, os jogadores que mais se destacaram em recentes edições do Campeonato Brasileiro foram argentinos. Assim foi com D'Alessandro, no Internacional, e Conca, que se transformou em ídolo da torcida do Fluminense. No ano passado, Montillo destacou-se no Cruzeiro, desempenho que o fez ser cobiçado pelo Corinthians.