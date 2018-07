'Um ponto é melhor que nenhum', afirma Willian após empate do Brasil Os jogadores do Brasil saíram do Monumental de Núñez satisfeitos com o empate por 1 a 1 diante da Argentina, nesta sexta-feira. Com o resultado, não com a atuação em Buenos Aires, que levou a equipe de Dunga a quatro pontos nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, após três rodadas.