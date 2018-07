Um sheik 'japonês' mira nova taça em sua carreira

SÃO PAULO - Emerson é um jogador irreverente, às vezes problemático - chega atrasado a treinos -mas carrega na mão direita uma tatuagem, já desgastada pelo tempo, da palavra paz, escrita em japonês. Ela foi impressa em Tóquio, há onze anos. É uma recordação do tempo em que atuou no Japão, onde jogou por cinco anos e era apenas Emerson - a alcunha Sheik viria depois.

"Guardo boas lembranças do Japão, fui muito novo, mas apreendi uma cultura diferente. É um povo extremamente educado, eu me adaptei bem e fiz grandes amigos", disse o atacante ao Estado. "Como de costume, fui campeão lá também."

Foi no Japão que Emerson iniciou sua carreira de artilheiro. Ao sair do Brasil - foi revelado nas categorias de base do São Paulo - Emerson viajou para o outro lado do mundo para tentar a chance no Consadole Sapporo. O ano era 2000. Mas foi no Urawa Red Diamonds - de 2001 a 2005 -que ele se destacou. Ele foi artilheiro do Campeonato Japonês de 2004 e campeão da Copa do Japão. "Alguns amigos dessa época estão me mandando mensagens, e-mails, querem saber em qual hotel estarei lá. Será muito bom rever esse pessoal."

Para o herói do título da Libertadores, o número de torcedores do Corinthians que estará presente no Japão é uma motivação a mais para ele buscar essa nova conquista. "Até por respeito aos torcedores que vão ao Japão me dá uma responsabilidade a mais para ser campeão."