Um time pronto Amigos corintianos perguntam se a equipe deles conquistará o mundial. Questão pertinente, fruto de angústia esportiva tão transcendental quanto o sentido da vida, e sei que a resposta que esperam é um categórico "Sim!". Pois lhes digo que Tite e rapazes podem voltar do Japão com troféu na bagagem, medalha no peito e grana no bolso. As perspectivas são promissoras. Como há o risco de embarcarem com um bico deste tamanho, com ocorreu com o Santos em 2011. Para trocar em miúdos: não sei o que vai rolar. Quem me dera antecipar resultados!