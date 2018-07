Um time russo no caminho do Chelsea Fracassado no sonho de conquistar o bicampeonato da Copa dos Campeões, o Chelsea tentará outra glória europeia nesta temporada. E para continuar vivo na Liga Europa terá de superar nas quartas de final o Rubin Kazan, que vem de eliminar duas equipes espanholas: o campeão Atlético de Madrid (com direito a vitória fora de casa) e o Levante.