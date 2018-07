Uma cruzada contra os fundos de investidores

LAUSANNE - A Fifa vai acabar com o envolvimento dos fundos de investidores nos passes de jogadores, ameaçando a base financeira de alguns clubes brasileiros e exigindo que muitos deles tenham seus contratos radicalmente modificados. Ontem a Uefa tomou a decisão de proibir o envolvimento de terceiras partes nos passes e contratos de jogadores. E seu presidente, Michel Platini, convenceu a Fifa a promover o fim desse modelo em todo o mundo - uma decisão poderá ser tomada no início de 2013.

No Brasil, jogadores como Ganso têm parcela de seu passe nas mãos de fundos de investimentos, ainda que os direitos federativos estejam com os clubes.

Um dos casos mais polêmicos na Europa nos últimos anos foi a participação da MSI no passe de Tevez. Justamente por causa da transferência do jogador do Corinthians para o Manchester United a Federação Inglesa decidiu proibir a prática.

No Brasil, clubes encontraram em parceiros a forma de garantir que alguns craques fiquem no País, além de atrair outros que estavam no exterior.

A Uefa conseguiu convencer a Fifa a dar um basta nessa prática. "O envolvimento de fundos de investidores é um risco real para o futebol", disse ao Estado Gianni Infantino, secretário-geral da Uefa. "Para esses fundos, um jogador rende cada vez que é transferido e, portanto, os objetivos não são esportivos. No curto prazo, ter a presença de parceiros pode ser ideal. Mas, no médio prazo, isso destruirá as finanças dos clubes, que ficarão eternamente dependentes de investidores."

Para permitir que os clubes possam se adaptar e acabar com os contratos com investidores, a Fifa dará um prazo para que atletas terminem seus contratos.