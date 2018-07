Uma goleada que não serviu para a Inter se classificar

A Inter chegou muito perto de uma virada histórica, mas acabou dando adeus à Liga Europa diante de sua torcida. No tempo regulamentar o time italiano devolveu o placar de 3 a 0 que havia sofrido do Tottenham em Londres. Só que na prorrogação levou um gol fatal de Adebayor. O placar final de 4 a 1 lhe custou a vaga pelo critério de gols marcados fora de casa.

Ao final do jogo, a torcida reconheceu a grande atuação da equipe e aplaudiu os jogadores. A Inter vinha de derrota em casa para o Bologna por 1 a 0 pelo Campeonato Italiano e, por isso, o presidente Massimo Moratti cobrava uma partida digna do time. Apesar da eliminação, deve ter saído satisfeito com o que viu no Estádio Giuseppe Meazza.

O destaque da partida foi o atacante Cassano. Ele fez dois gols, deu o passe para Alvarez marcar na prorrogação e criou muitos problemas para a defesa inglesa. O argentino Palacio fez o outro gol da Inter.

"Foi nossa melhor atuação na temporada", disse o técnico Andrea Stramaccioni. "Agora vamos lutar por uma vaga na Copa dos Campeões nas dez rodadas que faltam para o fim do Campeonato Italiano." O time está em sexto lugar com 47 pontos, a quatro da zona de classificação para o torneio.

O Chelsea garantiu a vaga com a vitória por 3 a 1 sobre o Steaua Bucareste. O time levou um susto quando sofreu o gol de empate, mas no segundo tempo buscou o resultado que precisava para avançar. Mata, John Terry e Fernando Torres marcaram.

A classificação mais dramática foi obtida pelo Newcastle. Cissé marcou de cabeça nos acréscimos e evitou a prorrogação na partida contra o Anzhi. O jogo de ida, na Rússia, havia terminado sem gols.