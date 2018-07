Uma história repleta de confusões

Sebastian Vettel tem a faca e o queijo nas mãos para conquistar o tricampeonato mundial em Interlagos, já que sua vantagem sobre Fernando Alonso é considerável. Aparentemente, a missão do alemão é fácil, mas ele tem motivos para se preocupar. A história do GP do Brasil é repleta de corridas confusas, tumultuadas, cheias de reviravoltas inacreditáveis - exatamente do que o espanhol da Ferrari precisa para quebrar o favoritismo do rival.

Alonso tem consciência de que em condições normais é muito complicado fazer 14 pontos a mais do que Vettel, por isso torce para que a corrida de hoje seja disputada em condições anormais. E ele sabe por experiência própria que em Interlagos qualquer coisa pode ser considerada normal. O espanhol foi um dos protagonistas da edição mais confusa da história do GP do Brasil, a de 2003, conhecida como Corrida Maluca.

A prova começou com o carro de segurança na pista por causa da forte chuva. Depois, seis carros bateram na Curva do Sol, entre eles os de Antonio Pizzonia e Michael Schumacher. Rubens Barrichello, que jamais venceu no Brasil, liderava a prova e se aproximava da vitória quando foi vítima de uma pane seca. E, para completar o "espetáculo", Mark Webber sofreu um acidente que provocou a volta do carro de segurança, mas assim mesmo Alonso bateu em um pneu que ficou na pista. A confusão resultou em bandeira vermelha, que encerrou a prova. Apenas seis carros a completaram.

Kimi Raikkonen foi declarado vencedor e ocupou o lugar mais alto do pódio na cerimônia de premiação, mas a Jordan protestou, alegando que na volta 55, quando entrou o carro de segurança, Giancarlo Fisichella estava em primeiro lugar. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) levou duas semanas para acatar a reclamação e declarar o italiano vencedor. O desfecho da corrida só aconteceu na prova seguinte, em San Marino, quando finalmente Fisichella recebeu o troféu.

Uma outra prova dramática em Interlagos foi a que decidiu o título de 2008. Quem acompanha a Fórmula 1 não esquece a última volta daquela corrida, talvez a mais emocionante da história da categoria. Felipe Massa cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, mas Timo Glock, então em quinto, perdeu velocidade por causa dos pneus lisos na chuva e permitiu a ultrapassagem de Lewis Hamilton, que conseguiu o resultado de que precisava para se tornar o piloto mais jovem a se sagrar campeão mundial. E, de quebra, estragar a festa da torcida brasileira.

Outra corrida com fim dramático para um brasileiro, mas com final feliz, foi a de 1991, quando Ayrton Senna, então correndo na McLaren, finalmente conquistou sua primeira vitória no Brasil. Nas últimas voltas, o câmbio do carro do tricampeão travou na quinta marcha, mas ainda assim ele conseguiu sustentar a primeira colocação até o fim. No pódio, Senna mostrou-se exaurido pelo esforço feito para tentar dominar o carro em situação tão adversa. Outro momento feliz para a torcida do País ocorreu dois anos depois. Com todos os elementos típicos de uma corrida em Interlagos (chuva forte, acidentes e carro de segurança), Senna venceu de novo. Vários torcedores invadiram a pista para festejar com o ídolo.

Azarado. Rubens Barrichello protagonizou algumas situações bizarras em casa. De 1995 a 2003, ele não conseguiu completar uma prova sequer. Entre os episódios mais marcantes está o ocorrido no GP de 2001, em que seu carro morreu na volta de apresentação e ele foi correndo, literalmente, para os boxes a fim de pegar o carro reserva.

O GP do Brasil também é pródigo em trapalhadas. Em 2002, Pelé estava escalado para a bandeirada final, mas se distraiu e perdeu a chegada do vencedor, que foi Schumacher. Em um treino, Nick Heidfeld acertou a porta do carro de segurança, que havia parado na pista para atender Enrique Bernoldi. E os treinos livres da edição de 2004 não foram menos inusitados: três cachorros invadiram a pista e isso interrompeu as atividades por cerca de 15 minutos.

No ano passado, o tricampeão mundial Nelson Piquet daria a bandeirada, mas errou o caminho do local para onde deveria se dirigir no encerramento da corrida e a missão acabou sendo cumprida pelo diretor de prova.