Uma noite histórica para Anderson Varejão Só faltou o Cleveland Cavaliers vencer o jogo para a noite de terça-feira de Anderson Varejão ser perfeita. Na derrota por 114 a 101 para o Brooklyn Nets ele marcou 35 pontos (a melhor marca de sua carreira na Liga Norte-Americana) e pegou 18 rebotes. Até o início da rodada de ontem à noite Varejão ocupava o segundo lugar no ranking de reboteiros da temporada com média de 13,7 por jogo - Zach Randolph, do Memphis Grizzlies, liderava com 14,5. Tiago Splitter, do San Antonio Spurs, fez nove pontos e pegou nove rebotes na vitória por 84 a 82 sobre o Los Angeles Lakers.