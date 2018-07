Uma semana após título, Brasil bate Colômbia no futsal

Exatamente uma semana após a conquista do título mundial, a seleção brasileira de futsal voltou à quadra neste domingo. Sem vários jogadores que participaram da campanha na Tailândia, a equipe contou com o apoio da torcida, que lotou o Ginásio Poliesportivo de São Bernardo, em São Paulo, e derrotou a Colômbia por 2 a 0, com gols de Douglas e Daniel.

Como já havia acontecido na semifinal do Mundial, a Colômbia voltou a dar trabalho para a seleção. Na Tailândia, os brasileiros suaram para conseguir a vitória por 3 a 1. As equipes voltam a se enfrentar terça-feira em Palmas, no Tocantins, para definir quem fica com o troféu do Desafio Internacional.

O jogo deste domingo ainda marcou a primeira aparição do Brasil com a nova camisa, com sete as estrelas que representam seus títulos mundiais. A Confederação Brasileira de Futsal considera que a seleção é heptacampeã, mas a Fifa ignora as duas primeiras conquistas, já que os campeonatos ainda eram organizados pela Fifusa.

A seleção brasileira começou dominando a partida deste domingo, controlando a posse de bola, mas sem conseguir ameaçar o gol adversário. Depois de muita insistência, Douglas aproveitou erro na saída de bola e marcou. Na volta para a etapa final, o panorama foi o mesmo e somente nos últimos minutos Daniel deixou sua marca e tranquilizou a torcida.