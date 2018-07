Uma torcida que não tem time

O que me leva a escrever não é mais esse fracasso de um time que já foi uma Legião Romana e agora não passa de um Exército Brancaleone, se me permitem a citação cinematográfica. O que me move a escrever é a torcida. O Palmeiras não merece a torcida que tem. Nenhum clube, nem o Corinthians, ninguém tem uma torcida tão fiel. O Corinthians, nos seus famosos anos de seca, contou sempre com seus torcedores fiéis, apesar das derrotas, mas que quase nunca foram derrotas humilhantes, absurdas. Eram derrotas para o Santos de Pelé ou para o próprio Palmeiras de Ademir.

Equipe menor. O que diferencia o Palmeiras de hoje é que parece que todos no clube, diretores, treinador e jogadores (com a exceção de Kleber), estão convencidos de que o Palmeiras é uma equipe menor, que ninguém precisa temer. Na verdade eles é que são muito menores que o clube. Quando foi dada a saída do jogo contra o Goiás, a bola foi recuada e dois zagueiros ficaram trocando passes laterais por um tempo absurdo, até que alguém do Goiás perdeu a paciência e foi apertar, provocando o inevitável chutão. Nesse momento tive um horrível pressentimento. Um time que se entende como grande não joga com o resultado, joga com seu status de grande equipe. Tem obrigação de obedecer a multidão orgulhosa, que avaliza a grandeza do clube cantando e gritando, e partir para cima do adversário sem medo e sem covardia. Dirão que falta jogador. Sim, se o adversário fosse o São Paulo, o Santos, o Corinthians. Mas não o Goiás.

Só a torcida está convencida da grandeza do clube. Ela lota estádio e mais estádio, submetendo-se a decepções a que nenhuma outra se submeteria. O clube só continua grande por ação e graça de seus torcedores, e unicamente por causa deles. Nenhum time perdeu tanto em seu próprio campo, para adversários fracos, medíocres, estupefatos diante da vitória. E a torcida em um espetáculo comovente não desiste, não diminui, não se entrega de jeito nenhum.

Pra que arena? Essa torcida não precisa de uma arena, precisa de alguém que a represente no vestiário, no interior do clube, nas entranhas da associação, e que infunda moral e confiança ao time. E que exerça o sagrado autoritarismo de proibir expressamente táticas e atitudes que atentem contra a grandeza do clube. Há pouco saiu um livro chamado "Ponte Preta - a torcida que tem um time", de André Pecora e Stephan Campineiro.

Sugiro que algum palmeirense de talento, o poeta Régis Bonvicino, por exemplo, escreva um livro, e já me ofereço para colaborar com o título: "Palmeiras - a torcida que não tem um time". Talvez, aliás, ela nem precise mais. Talvez essa torcida magnífica tenha tomado para si, independentemente dos resultados, dos dirigentes e do resto, a defesa do nome e da grandeza desse clube. E, se alguma coisa puder mudar essa situação humilhante, ela virá dessa multidão que, sem arena, sob chuva, sol, e mal-acomodada, enche qualquer estádio para ver esse time perder.

Antero Greco escreveu sobre o mesmo assunto na sexta-feira, uma boa razão para eu mudar minha coluna. Não pude, desta vez não deu. Desculpe, Antero.