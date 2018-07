Uma vitória para quatro testemunhas

Com uma liminar nas mãos, apenas quatro torcedores assistiram ontem, no Pacaembu, à primeira vitória do Corinthians na Taça Libertadores de 2013. Em clima de treino com o estádio praticamente vazio, por causa da punição imposta pela Conmebol após a morte do jovem Kevin Beltrán Espada na semana passada, em Oruro, na Bolívia, no empate com o San José, o atual campeão da América não teve grandes dificuldades para marcar 2 a 0, com gols de Guerrero e Pato, e somar mais três pontos.

Com o resultado, o Corinthians fica em segundo lugar no Grupo 5, com quatro pontos. A liderança é do mexicano Tijuana, que ontem goleou o San Jose por 4 a0 e alcançou seis pontos.

Como a enorme maioria da torcida corintiana não pôde entrar no estádio, ela se distribuiu pela cidade. Cerca de 70 torcedores se concentraram na Praça Charles Miller em frente ao Pacaembu, outros 600 foram até a sede da torcida Gaviões da Fiel, a dez quilômetros do estádio, acompanhar o jogo pelo telão.

"Esperamos contar com a torcida no próximo jogo, contra o Tijuana, pois jogar assim é muito ruim", disse o lateral-esquerdo Fábio Santos.

Goleador. O atacante Alexandro Pato mostra seu faro de gol e marca o segundo da equipe corintiana em um Pacaembu vazio